Elazığ'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı

06.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:16

Elazığ'da jandarma ekipleri, çok sayıda demir kalıbının çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi yakadı.



Hırsızlık olayı, dün merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde bir kişinin evinin önünde meydana geldi. Şüpheliler, bir şahsa ait çok sayıda inşaat kalıbını çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler A.C., M.Ç. ve K.B. takibe alınarak hurda deposunda yakalandı.Çalıntı malzemeler ele geçerken gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Öteyandan malzemeler jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA