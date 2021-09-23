ELAZIĞ'DA 'HAROĞLU KALESİ' KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR - Haberler
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ELAZIĞ'DA 'HAROĞLU KALESİ' KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde Urartular tarafından yapılan tarihi 'Haroğlu Kalesi' keşfedilmeyi bekliyor.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde Urartular tarafından yapılan tarihi 'Haroğlu Kalesi' keşfedilmeyi bekliyor. Profesör Doktor İnanç Özgen, Bu bölgenin turizme açılması ve korunması lazım. Medeniyetimize ancak bu şekilde sahip çıkabiliriz dedi.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Sarıgül Köyündeki Hasan Dağı'nın tepesinde bulunan 'Haroğlu Kalesi', milattan önce 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edildi. İnsan silüeti, koç ve öküz başı figürlerinin bulunduğu kalede kral veya rütbeli askerler için yapılan kaya mezarları da bulunuyor. Savunma ve depo amacıyla yapılan kale üzerinde, kiremit ve seramik kalıntılara rastlanabiliyor. Tarım ve hayvancılık alanında kendini geliştiren Urartu medeniyeti, kalenin ova tarafına bakması nedeniyle kale içerisinde su sarnıçlarının ve bir kilometreye yakın dehlizin olduğu tahmin ediliyor. Kalenin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Urartu tarihi ile ilgili araştırma yapıp Haroğlu Kalesi hakkında da bir kitap yazan Profesör Doktor İnanç Özgen, Malatya bölgesinde Asuriler'in, Adıyaman'da Komagene Krallığı'nın ve batıda Kapadokya Krallığı'nın bulunması nedeniyle Urartuların da tebdirlerini kale kurarak aldığını belirterek konuşmasında şunları söyledi

Haroğlu Kalesi de bu kalelerden biri. Kalenin günümüze kalan bazı taş oyuntuları var fakat genel manada insan eliyle veya maalesef definecilerle tahrip olmuş. Daha önce Kemalettin Köroğlu ve Veli Selin hocaların yabancı araştırmacı ve arkeoglarla bu bölgeye yapmış oldukları geziler kapsamında birtakım uygarlıkların özellikle seramik kalıntıların olduğu, Urartu kalesinin önemli özelliklerinden olan kaya mezarların olduğunu keşfetmişler ki bu mezarlar özellikle kralların veya rütbeli kişilerin olduğu yerlerde yapılan bir mezar. Biz kalenin bir efsanesini yazdık. İlk bölümünü yazdık, ikinci kitabını da yazmak üzereyiz. Bu kalede bizim gördüğümüz en önemli konu bazı silüetlerin olması. Hava kararmaya başladığında insan silüetine, koç başlarına rastlayabiliyoruz. Bu bölgenin turizme açılması, korunması lazım. Medeniyetimize ancak bu şekilde sahip çıkabiliriz

ELAZIĞ'DA 'HAROĞLU KALESİ' KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

ELAZIĞ'DA 'HAROĞLU KALESİ' KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

ELAZIĞ'DA 'HAROĞLU KALESİ' KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

ELAZIĞ'DA 'HAROĞLU KALESİ' KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
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Haber: ELAZIĞ'DA 'HAROĞLU KALESİ' KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR - Haberler
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