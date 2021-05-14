Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ - Haberler | Yaşam

Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı Elazığ'da İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları sonrası şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

ELAZIĞ - Elazığ'da İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları sonrası şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Cuma namazı sonrası İmam-ı Azam Camii avlusunda toplanan vatandaşlar Filistin'de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. AGD öncülüğünde düzenlenen program kapsamında namazdan sonra vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Mescid-i Aksa'ya destek verirken, 'Kahrolsun İsrail', 'Katil İsrail' ve 'Kanımız oluk oluk aksa, onurumuzdur Mescid-i Aksa' sloganları ile İsrail'i protesto etti. Program, şehitler için edilen duanın edilmesiyle son buldu.

Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Recep Koca, "Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Allah, özgür Mescid-İ Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah, burada toplanan şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren şu inanmış topluluğa özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Allah, yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun" dedi.

Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ

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