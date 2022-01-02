Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine suçüstü - Haberler
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Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine suçüstü

Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine suçüstü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ELAZIĞ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliği için görevlendirilen devriye ekipleri, Güney Çevre Yolu mevkisindeki konutlardan ve Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen hırsızlık ihbarları üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık yaparken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarındaki aramada, ele geçirilen malzemeler de sahiplerine teslim edildi. 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine suçüstü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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