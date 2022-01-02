Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine suçüstü

ELAZIĞ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliği için görevlendirilen devriye ekipleri, Güney Çevre Yolu mevkisindeki konutlardan ve Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen hırsızlık ihbarları üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık yaparken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarındaki aramada, ele geçirilen malzemeler de sahiplerine teslim edildi. 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.