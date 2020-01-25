: Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor

25.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:31

Elazığ'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zamana karşı bir yarışın olduğu bölgede ekipler, enkaz altında kalanların zarar görmemesi için adeta iğne ile kuyu kazıyor. Dün geceden beri çok sayıda kişinin enkaz altından çıkartıldığı bölgede enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği iddiası büyük yankı uyandırdı.

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