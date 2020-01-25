Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği iddiası ortaya atıldı.
Elazığ'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zamana karşı bir yarışın olduğu bölgede ekipler, enkaz altında kalanların zarar görmemesi için adeta iğne ile kuyu kazıyor. Dün geceden beri çok sayıda kişinin enkaz altından çıkartıldığı bölgede enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği iddiası büyük yankı uyandırdı.