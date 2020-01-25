Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor
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Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği iddiası ortaya atıldı.

25.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:31
Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor

'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zamana karşı bir yarışın olduğu bölgede ekipler, enkaz altında kalanların zarar görmemesi için adeta iğne ile kuyu kazıyor. Dün geceden beri çok sayıda kişinin enkaz altından çıkartıldığı bölgede enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği iddiası büyük yankı uyandırdı.


Haber Videosu

: Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor
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