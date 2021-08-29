Elazığ'da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
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Elazığ'da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda el çantası içerisinde 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda el çantası içerisinde 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu R.G. isimli şüphelinin Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Teknik takibe alınan araç, jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin cebinde 0,5 gram, el çantasında da 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay

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Elazığ'da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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