Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
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Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı

Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, düğüne gidenleri taşıyan minibüs, kamyona arkadan çarptı.

ELAZIĞ'da, düğüne gidenleri taşıyan minibüs, kamyona arkadan çarptı. İkiye bölünen minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel yönetimindeki 46 ADM 072 plakalı minibüs, aynı yöne giden Derviş Ataman yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ikiye bölündü. Minibüsün bir parçası kamyonun kasasının arka kısmında kaldı. Kazada, minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kondu.

FOTOGRAFLI


Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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