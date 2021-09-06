Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
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Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak durabildi.

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 JV 8400 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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