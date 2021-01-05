Elazığ'da depremzedeler için yapılan yeni konutlarda yaşam başladı

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra depremzedeler için TOKİ tarafından inşaatına başlanan 20 bin 118 konuttan, yapımı tamamlanan yaklaşık 8 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesine başlandı.

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra depremzedeler için TOKİ tarafından inşaatına başlanan 20 bin 118 konuttan, yapımı tamamlanan yaklaşık 8 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesine başlandı.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından inşaatına başlanan 20 bin 118 konuttan yapımı biten yaklaşık 8 bin konut hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek ve Petek sitelerinin bulunduğu bölgede inşa edilen 9 bloklu 179 konut, Yazıkonak Mahallesi'nde 381 konut, Karşıyaka Mahallesi'nde 439 konut hak sahiplerine teslim edildi. Yeni konutlarına yerleşen depremzedeler, yeni yıla aileleriyle sıcak yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşadı. Yapımı tamamlanan diğer konutların ise etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilmesine devam ediliyor. Elazığ'da yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni sosyal konutlar inşa edilirken vatandaşların çok daha güvenli ve depreme dayanıklı yeni yuvalarında yaşamlarını sürdürmeleri planlandı.

'DÖRT DÖRTLÜK OLDU'Karşıyaka Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşene depremzedelerden Aziz Demirelli, "Sanayi Mahallesi'nde kiracı olarak oturuyordum. Bugün buraya evimi taşıdım. Çünkü deprem olsaydı evin dibinde kalacaktım. Evimiz dört dörtlük oldu. Çok teşekkür ederiz" dedi.Depremzedelerden Ali Pınar ise evi çok beğendiğini ifade ederek, "Allah razı olsun devletimizden. Taşınalı 3- 4 gün oldu. Daha tam yerleşemedik. Allah'a şükürler olsun, gerçekten çok güzel" diye konuştu.Kadir Erzurumluoğlu ise depremde evinin yıkıldığını dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Evlerimiz yıkılmıştı. Devlet olmazsa biz ne olacaktık. Hep korkuyla yaşıyorduk. Çok memnunum. Eleştirmek kolay ama yapması zor" ifadelerini kullandı.Miyesser Akçelik de depremde evlerinin hasar gördüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Oturulacak halde değildi. Allah'a şükürler olsun çok güzel konutlar yaptılar. Allah devletimize zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin. Yapılanları görmeyen nankörler var ama çok güzel iş başardılar. Mis gibi evler yaptılar. Sıcacık, tertemiz. Evi eski, pis olanlar bile depremin sayesinde güzel evlere geldi. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ