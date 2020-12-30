Depremzedeler için yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi ibadete açıldı
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Depremzedeler için yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi ibadete açıldı

30.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:32

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde depremzede konutları alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi'nin açılışı yapıldı.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde depremzede konutları alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi'nin açılışı yapıldı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bölgede seferberlik ilan eden TOKİ, yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Yazıkonak beldesinde depremzede konutları alanında TOKİ tarafından yapılan 300 kişi kapasiteli Yazıkonak TOKİ Camisi törenle ibadete açıldı.

Vali Erkaya Yırık, törende yaptığı konuşmada, depremden hemen sonra devletin tüm organlarıyla depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi.

Caminin Yazıkonak beldesine hizmet edeceğini kaydeden Yırık, depremin ardından konutların da hızla inşa edildiğini, şimdiye kadar 2 bin 500'ün üzerinde konutun depremzedelere teslim edildiğini bildirdi.

Yazıkonak beldesinde iki hafta önce 381 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Yırık, şöyle devam etti:

"Camiyi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen tüm bakanlıklarımızdan razı olsun. Vatandaşlarımız hizmetlerin en güzeline layık. Camimiz 300 kişi kapasiteli ve beldede yaşayan güzel insanlarına uzun yıllar hizmet verecek. İbadetlerine, dualarına mekan olacak. Burada yapacağımız tüm dualarımız makbul olsun inşallah."

Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kurum müdürleri katıldı.

Depremzedeler için yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi ibadete açıldı
Depremzedeler için yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi ibadete açıldı
Depremzedeler için yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi ibadete açıldı
Depremzedeler için yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi ibadete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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