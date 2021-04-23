Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor...200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı
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Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor...200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | Güncel

Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor.

Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor...200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da deprem sonrası İyiliğe Uçanlar Derneği tarafından yapılan 200 öğrenci kapasiteli anaokulu hizmete girdi.

Elazığ'da geçen yıl meydana gelen deprem sonrasında İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Bizmişen Mahallesi'nde anaokulu yapımına başlandı. Yaklaşık 700 metrekare alanda inşa edilen anaokulu tamamlandı. 5 dersliği, yemekhanesi ve açık-kapalı oyun alanları ile günde 200 öğrencinin eğitim görebileceği okul bugün törenle açıldı. Açılış törenine Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saattin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Derneğin Kurucu Başkanı Sinem Güldal ve çok sayıda davetli katıldı.

TBMM'nin kuruluşundan bugüne 101 yıl geçtiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, "Bir asrı devirmiş ve bir asırdır bu günü çocuklarımızın bayramı olarak kutlamaktayız. Ocak ayında deprem yaşamış, 41 canını kaybetmiş, binlerce insanını yaralı olarak kurtarmış, binlerce binası yıkılmış Elazığ'da yaraları halan sarmaya devam ediyoruz. İşte bu İyiliğe Uçanlar Derneği'nin yapmış

olduğu faaliyet bunlardan bir tanesidir. Adı iyiliğe uçanlar, güzel bir isim. Yaptıkları işler de çok güzel. İyiliğe uçanlar inşallah bu anaokulundaki çocuklarımız buradan aldığı eğitimle iyiliğe uçacaklar. İlk emri oku olan, her daim yaratılana hizmet etmek, iyilik yapmak için emredilen dinin mensuplarıyız. Son gelişmeler gösteriyor ki anaokulunda eğitim alan çocuklarımız gelecek yıllarda daha başarılı oluyor" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar ve protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek anaokulunu açtı.

Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor...200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı
Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor...200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı
Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor...200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı
Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor...200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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