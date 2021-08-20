Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
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Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor

Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören okulların yerine yapılan 34 okuldan 24'ü 6 Eylül'e kadar, geri kalan 10 okul ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde teslim edilecek.

ELAZIĞ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören okulların yerine yapılan 34 okuldan 24'ü 6 Eylül'e kadar, geri kalan 10 okul ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde teslim edilecek.

Merkez üssü Sivrice olan 24 Ocak 2020'deki 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı hasar gören 27 okul yıkıldı. İl genelinde 54 farklı inşaat projesi için çalışmalara başlandı. Toplam 363 milyon TL bedelli projeler kapsamında 34 okul, 12 güçlendirme, 4 öğretmen lojmanı, 2 spor salonu, 1 öğretmenevi ve 1 öğrenci pansiyonu, TOKİ il yatırım programı ve devlet yatırım programı tarafından yapımına başlandı. Yıkılan okulların yerine yapılan 34 okuldan 24'ü 6 Eylül'e kadar, geri kalan 10 okul ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde teslim edilecek.

Mili Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 24 Ocak'taki 6,8'lik depremde 34 okulun ağır ve orta hasarlı olarak yıkıldığını söyledi. Gürtürk, şöyle devam etti:

"Okullarımız akıllı okul niteliğinde yeniden yapıldı. Bu okulumuzda çatılardan akan sular depolarda toplanıp bahçesi sulanacak. Tek düğme ile doğalgaz, elektrik ve su kesilebilecek. Tüm okullarımız hiçbir eksikliği olmadan sosyal, kültürel, sportif alanlar, laboratuvarlar en güzel şekilde yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Depremde yıkılan okullarımızda hiçbir gecikme olmadan en yakın okulla eşleştirilip ikili eğitim yapılarak eğitim-öğretimimize devam ettik. Yalnızca eğitim-öğretim kurumu değil, öğretmenevleri, lojmanlar ve spor salonlarımız yapılıyor. Çocuklarımız okullarda en temiz şekilde karşılanacak ve 6 Eylül itibari ile Elazığ'da 123 bin öğrencimizle eğitim-öğretimimize başlamış olacağız."


Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor
Elazığ'da depremin ardından yapılan okullar 6 Eylül'de açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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