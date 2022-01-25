ELAZIĞ'DA DEPREM ŞANTİYESİNDE TANIŞTILAR, DEPREMZEDELERİN YANINDA KENDİLERİNE DE YUVA KURDULAR

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da yaşayan inşaat mühendisleri Hande İrteni (30) ve Buğra Deveci (32), 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen deprem nedeniyle yapılan konut şantiyesinde tanışarak dünya evine girdi. Deprem nedeniyle hak sahibi de olan çift, kendi yuvalarının yapımında da yer aldı.

24 Ocak 2020 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Depremin etkisiyle 4 bina yıkılırken enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak kurtarıldı. Depremin ardından vatandaşların barınma ihiyaçlarının karşılanması için çadırkent kurulurken daha sonra inşaat mühendisi Hande İrteni'nde aralarında bulunduğu ekip sayesinde konteynerkentler inşaa edildi. İrteni, daha sonra Zafran Mahallesi'nde yapımı süren konutların teknik ofisinde şef olarak çalışmaya başlayarak burada saha kontrol mühendisi olan Buğra Deveci ile tanıştı. Arkadaşlıklarını pekiştiren çift, daha sonra sevgili oldu. Temmuz ayında dünya evine giren mühendisler aynı zamanda deprem nedeniyle hak sahibi olarak kendi yuvalarının yapımında da yer aldı.

'DEPREM ANINI YAŞADIM'

Hande Deveci, deprem anını yaşadığını belirterek, Çok şiddetli bir sarsıntı geçirdik. Ne kadar teknik olarak bilsek de öleceğimizi, artık bundan sonrasının olmayacağını düşündük. Deprem bittikten sonra direk dışarıya çıktık ve buz gibi bir hava vardı o zaman. O sırada konteyner kentlerin yapımı için kararlar verilmişti bile. Ben de o sırada ne yapabilirim, ne edebilirim diye düşünürken bir organizasyonun içinde kendimi buldum ve ilk başta konteyner kentlerin yapımında çalıştım. Bir haftaya yakın bir sürede 2500 kişinin kalabileceği şekilde bir konteyner kent inşa ettik. İnsanları buraya yerleştirmeye başladık. O sırada önceden de çalıştığım, benim aynı zamanda nikah şahidim olan Ethem Müdürümüzle irtibata geçtik. Beni burada teknik ofislerin başına geçirdi. Şantiyeleri gezmeye başladım, sonra da Buğra Bey ile tanıştık. Buğra Bey'in çalıştığı şantiye alanı burasıydı. Burada onu gördüm. Öyle bir şey nasip oldu ki bu ortamda hem buradaki insanlara yuva sağladık hem kendimize yuva sağladık. Geceli gündüzlü Elazığ'daki hemşerilerimize daha güzel evler verebilmek, daha hızlı bir şekilde evlerine, yuvalarına yerleşebilmenin mücadelesi içindeyken aynı zamanda eşimle de tanışmış oldum, onunla da bir yuva kurmak nasip oldu. Bu şekilde halkımıza en iyi şekilde, en hızlı şekilde nasıl güzel ev yapabiliriz mücadelesi içindeyken bir şekilde de kendi evimizi, kendi yuvamızın mücadelesi içerisine girdik dedi.

'ŞANTİYE ORTAMINDA TANIŞTIK'

Buğra Deveci ise,Biz şantiye ortamında tanıştık. Hande hanım sürekli şantiyeyi kontrole geliyordu, ofisimiz şantiyedeydi. Sürekli kendisiyle iş anlamında istişare halindeydik. Orada arkadaşlığımız pekişmeye başladı, arkadaşlığımız pekiştikten sonra bu sevgiye dönüştü, sevgi aşka dönüştü ve evliliğe doğru bir yol oluştu. Evlendik, şu an çok mutluyuz. 5 aylık evliyiz. Yıkılan evlerden bir tanesi de baba evimdi. Biz de depremde hak sahibi olmuş olduk. Aynı zamanda hak sahibi olduğumuz eve de hizmet etmek nasip oldu. Yemişlik bölgesinde 9. etapta şu anda hak sahibiyiz. 3+1 bir evimiz var diye konuştu.