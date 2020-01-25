Elazığ'da deprem: En az 29 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Elazığ'da deprem: En az 29 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.AFAD yetkilileri, 24 Ocak akşamı yerel saatle 20.55'te Elazığ merkezli depremde 1466 kişinin yaralandığını açıkladı.

25.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:13
Elazığ'da deprem: En az 29 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor

'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


AFAD yetkilileri, 24 Ocak akşamı yerel saatle 20.55'te Elazığ merkezli depremde 1466 kişinin yaralandığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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