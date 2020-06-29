Elazığ'da bıçaklı kavga: Baba ile oğlu yaralandı Elazığ'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Elazığ'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Olay, Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şüpheli B.Y'den alacağı olan baba Ö.G. ve oğlu M.G., telefonla tartışma sonrası şahsın iş yerine gitti. Burada devam eden tartışmada baba ile oğlu M.G. B.Y. ile arkadaşları tarafından darp edilip bıçakla yaralandı. Yaralanan baba ile oğlu bir alt sokağa kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli B.Y. ile arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA