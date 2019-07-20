Elazığ'da baraj gölünde bir çocuk boğuldu

Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde bir çocuk boğuldu.

Höyük köyünde, ağabeyi ile birlikte baraj gölüne giren Hamza Zübeyir Şengül (15) bir süre sonra gözden kayboldu.

Ağabeyin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçların yaptıkları aramada Şengül'ün cesedine ulaşıldı.

Şengül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA