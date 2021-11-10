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Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

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Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla Elazığ'da mevlit programı düzenlendi.

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla Elazığ'da mevlit programı düzenlendi.

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin 83'üncü yıl dönümünü anmak için mevlit programı düzenlendi. Yatsı namazının ardından İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programına İl Müftüsü Selami Aydın ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına mevlit okunarak devam etti. Program vatandaşlara kolonya ve lokum ikramıyla son buldu.

(Sedat Erbak/İHA)

Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

Elazığ'da Atatürk için mevlit programı düzenlendi

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