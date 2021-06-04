Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Palu ilçesinde apartmanın altıncı katında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'ın Palu ilçesinde apartmanın altıncı katında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Numune Sokak'ta bir binanın altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Palu ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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