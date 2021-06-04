Apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde apartmanın altıncı katında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'ın Palu ilçesinde apartmanın altıncı katında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Numune Sokak'ta bir binanın altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Palu ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen