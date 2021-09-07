Elazığ'da 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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Elazığ'da 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Elazığ'da 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca firari şahısların yakalanabilmesi amacıyla istihbari çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Elazığ Yerel İlamat Masası tarafından 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından aranan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan L.P. isimli şahsın yakalanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu şahsın saklandığı adres tespit edildi. Jandarma ekiplerince şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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