Elazığ'da 5 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı
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Elazığ'da 5 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da 5 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Elazığ'da Valilik koordinasyonunda 5 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Elazığ'da Valilik koordinasyonunda 5 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Elazığ Öğretmenevi önündeki fidan dağıtımına Elazığlılar ilgi gösterdi.

Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, yaptığı açıklamada, talep üzerine gelir getirici 5 bin ceviz ve badem fidanı dağıttıklarını söyledi.

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Çetiner, "Elazığ'ın en kalabalık meydanı olan Öğretmenevi önünde halkımıza fidan dağıtım törenini düzenledik. Bu kapsamda hem gelir getirici hem de orman fidanlığımızdaki diğer fidan türlerimizle halka ücretsiz fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Halkımızın ilgisi yoğun oldu." dedi.

Çetiner, Bitlis'te 4 Mart'ta kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki silah arkadaşları için de bir hatıra ormanı oluşturacaklarını aktardı.

Kent sakinlerinden İsmet Bal da aldığı fidanları bahçesinde toprakla buluşturacağını belirterek, "Ağaçları, bağ bahçe işlerini seviyorum. Fidanları bedava aldım. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Ali Çok ise "Çam ve ceviz aldım. Bunları bahçeme dikeceğim. Yapılan hizmet çok güzel." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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