Elazığ'da 3 Tarım Makinesi Çiftçilerin Hizmetine Sunuldu

Elazığ Ziraat Odası bünyesinde yeni alınan tarım makineleri düzenlenen törenle çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle yeni alınan kepçe, gübre sekme ve taş toplama makineleri çiftçilerin hizmetine girdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergin törende yaptığı konuşmada, hizmete sunulan makineler için çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ergin, kurulduğu tarihten bugüne kadar il müdürlüğün düzenlediği fuar, zirve, çalıştay ve festivallerde maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen Ziraat Odası'na teşekkürlerini iletti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir de, Ziraat Odaları'nın amaçlarının çiftçilerin hakkını korumak olduğunu söyledi.



Özdemir, "Ziraat odaları son dönemlerde çok büyük bir ivme kat etti. Birinci öncelikli amacımız çiftçi eğitimidir. Bu anlamda kadın ve genç çiftçi eğitimine her anlamda destek veriyoruz." diye konuştu.



Özdemir ayrıca, "Tecrübe ve teknik bilgiyi bir araya getiriyoruz. Ürünlerimizi daha bir kaliteli hale getirmek amacındayız. Gıda dünyanın en önemli sektörlerinden biridir. Gıda vazgeçilmez en önemli değerdir. Bunun için eğitimlere, araç ve gereçlere ağırlık veriyoruz." dedi.