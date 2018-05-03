Elazığ'da '3 Mayıs Türkçülük Günü' dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Elazığ Ülkü Ocakları tarafından '3 Mayıs Türkçülük Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Öğretmenevinden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar sürdü. Ardından mehteran eşliğinde yeninde öğretmenevine kadar yüründü. Öğretmenevi önünde toplanan kalabalık, MHP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Çiçek'in basın açıklamanın ardından dağıldı.

Milliyetçiliğin büyük güç olma özelliğini her zaman koruduğunu belirten Çiçek, "Önemli bir olgu olan milliyetçilik, 74 yıl önce dönemin siyasi iktidarı tarafından hor görülen, aşağılanan, bir merhum haline gelmişti. Böyle bir ortamda bir avuç Türkçü aydın, bu tutuma karşı dik duruşlarını göstermiş ve dönemin iktidar sahiplerine karşı mücadele etmişlerdir. Bu Türkçü aydınlar dönemin iktidarı tarafından nizam düşmanlığı ve ırkçılık gibi suçlamalara maruz kalarak yargılanmıştır. 3 Mayıs Türk milliyetçiliğinin varlık iradesinin ortaya koyuşunun tarihi vesikanlarından biridir. Türklüğün izzet ve hizmetine yakışır bir hareket tarzı ile ortaya çıkan bu irade dönemin siyasi gelişmelerine karşı milli bir refleks göstermiştir" dedi. - ELAZIĞ