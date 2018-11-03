Elazığ'da,"2 Kadim Şehir Sporda Buluşuyor" etkinliği kapsamında THF 1. Lig'in 8. haftasında Yakup Kılıç Spor Salonunda mücadele edecek 1947 Mardin Sağlık Spor Kulübü ile Elazığ Sosyal Spor Kulübü kadın hentbol takımları biraraya geldi.



Elazığ Belediyesi tarafından Kültür Parkta düzenlenen programda konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, millet olarak kaynaşmanın, sağlıklı olmanın, tanışıp dost olmanın en çıkar yollarından birinin spor olduğunu belirtti.



Geçmişte kendisinin de sporla içi içe yaşadığını ifade eden Yanılmaz, sporda başarının antrenmanların hakkını vererek mümkün olabileceğini belirtti.

Yanılmaz, şöyle devam etti:

"81 milyon Türkiye'de yaşayan millet olarak kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gecesi yaşayarak gördük. 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi bölmek, parçalamak, kardeşi kardeşe düşman yapmak isteyenlere karşı hiç kimse siyasi görüşüne, ırkına ve konuştuğu dile bakmadan meydanlara indi. 'Vatanın, devletin sahibi biziz ve bu devleti size peşkeş çektirmeyiz.' diyerek, tankların önlerine yattık ve sonuçta aldık. Dünyada tanklara, toplara, uçaklara, silahlı güçlere karşı silahsız güçlerin hakim olduğu tek milletiz. Bu tüm Türkiye olarak vatana bağlılığımızın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir."