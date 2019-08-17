17.08.2019 21:59

Elazığ'da "2. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Goncalar Solmasın Derneğince, Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları ve oyuncaklarının tanıtıldığı sergi açıldı.

Etkinlikte "seksek", "dokuztaş", "birdirbir", "istop", "bezirganbaşı", "mendil kapmaca", "körebe" ve "saklambaç" gibi oyunlar anlatıldı, topaç, fırıldak, emzikli şeker, sapan, çivili tahta, para oyunu, bilye, gazoz kapağı, su tabancası, su fışkırtan yüzük, tel arabalar ve tak tak gibi çeşitli oyun malzemeleri sergilendi.

Sergiyi gezen çocuklar geleneksel oyuncaklar ile doyasıya eğlendi.

"Geçmişe yolculuk yaptık"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, açılışta yaptığı konuşmada, geçmişte oynanan ancak unutulmaya yüz tutmuş birçok oyunu gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Bu tür geleneksel oyunları yeni nesil çocukların da oynaması gerektiğini belirten Eren, şunları dile getirdi:

"Burada sergilenen birçok oyuncağı görünce geçmişe yolculuk yaptık. Bu çocuklarımız da inşallah bu tarz etkinliklerle hem zihinsel hem fiziksel gelişimlerine katkı sunarak boş zamanlarını böyle değerlendirirler. Bu tarz etkinliklerin artmasını istiyoruz çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılını 'gönüllülük yılı' ilan etti. O yüzden bu tür çalışmalar sürekli yapılıyor.

Bizler bu tür etkinliklere devam edeceğiz, yeter ki çocuklarımız güzel zaman geçirsin çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bugün bizim olduğumuz yerlerde yarın onlar olacak."

Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu da geçmişteki geleneksel oyunlara özlem duyduklarını, çocukların bu tür oyunlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Amaçlarının çocukları bu oyun ve oyuncaklarla buluşturmak olduğunu anlatan Ormanoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an çocuklarımız mutlu değil. Dört duvar arasına hapsedilmiş çocukların dışarı çıkıp bu oyunları oynaması gerekiyor. Çocuklarımız kendi oyuncaklarını kendileri yapsın. Bizler çocukken kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyorduk."

Çocuklardan Melih Özmen de bilgisayar ve internetten uzak durup eğlenceli vakit geçirmek için şenliğe geldiğini belirtti.

Kaynak: AA