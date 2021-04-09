Elazığ'da 154 depremzede daha evlerine kavuştu
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Elazığ'da 154 depremzede daha evlerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elazığ'da 154 depremzede daha evlerine kavuştu

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından yapımı tamamlanan 154 konutun daha sahipleri çekilen kura ile belirlendi.

Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından yapımı tamamlanan 154 konutun daha sahipleri çekilen kura ile belirlendi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Yaklaşık 21 bin konutun yapıldığı kentte, 13 binin hak sahibi belirlendi. Bugünde merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nde hak sahibi 154 kişi için, Çatalçeşme Mahallesi'nde yapılan konutların noter huzurunda kuraları çekildi. Kura çekimine Vali Erkaya Yırık'ta katıldı.

Depremin ardından devletin hızlı bir şekilde vatandaşın yarasını sarmak ve onları kalıcı konutlarına kavuşturmak için var gücüyle çalışmaya başlatığını anımsatan Vali Erkaya Yırık," Bu çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ettiriliyor. Geldiğimiz noktada 21 bin konutun yaklaşık 4'te 3'ünü bitirmiş ve kuralarını çekmek suretiyle hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını belirlemiş durumdayız. Bundan sonraki süreçte de konutların yaklaşık 4'te 1'lik miktarını inşallah 6'ıncı ay ve hemen sonrasında vatandaşlarımıza kuralarla belirlemek suretiyle konutlarını teslim etme sürecine devam edeceğiz. Bugün Yurtbaşı Beldesindeki 154 vatandaşımızın Çatalçeşme'de biten konutlarımızdan kuralarını çekiyoruz. Vatandaşlarımızın bu noktadaki haklarını da inşallah tevdi etmiş olacağız"dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 154 depremzede daha evlerine kavuştu
Elazığ'da 154 depremzede daha evlerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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