Elazığ'da 15 bölge, yıl sonuna kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi'
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Elazığ'da 15 bölge, yıl sonuna kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi'

04.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:45
Elazığ'da 15 bölge, yıl sonuna kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi'

ELAZIĞ kırsalında, terörle mücadeleye yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 4 ilçeye bağlı 15 bölge, yıl sonuna kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

ELAZIĞ kırsalında, terörle mücadeleye yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 4 ilçeye bağlı 15 bölge, yıl sonuna kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalında terörle mücadele kapsamında düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 15 bölgenin, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Alacakaya ilçesindeki Gortil, Herbite, Arıcak ilçesindeki Kurşunlu, Görese, Karakoçan ilçesindeki Gaz Dağı, Dilektaşı, Akpınar, Pilavtepe, Koçyiğitler, Başak, Velikan, Çatılı ve Palu ilçesindeki Akdağ, Haydar ve Deştibotan bölgeleri 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 3399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için geçici özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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