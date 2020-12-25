Elazığ'da 111 deprem konutu için kura çekildi
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Elazığ'da 111 deprem konutu için kura çekildi

25.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:02
Elazığ'da 111 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Akçakiraz Beldesi'nde yaptırılan 111 konut için kura çekildi.

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Akçakiraz Beldesi'nde yaptırılan 111 konut için kura çekildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Akçakiraz Beldesi'nde yapımı tamamlanan 362 konuttan 111'i için Elazığ İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, törende yaptığı konuşmada, kentte 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Depremzedeleri yeni konutlarına kavuşturmak için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Yırık, şöyle konuştu:

"Deprem gibi bir sıkıntıyı yaşamış, bu süreç devam ederken pandemi ile mücadele etmiş ve tüm bu olumsuzluklara rağmen göstermiş olduğu sabır, fedakarlık, azizlik başta olmak üzere, tüm güzel hasletlerini sergileyen Elazığlı hemşehrilerimize, gakkolara ilin Valisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette bu kadar kısa süre içerisinde böylesine güzel bir çalışmayı hummalı bir şekilde bakanlıkların koordinasyonuyla hızlı bir şekilde, etkili ve vatandaş memnuniyetini önceleyen bir anlayışla gerçekleştiren başta İçişleri Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ ve AFAD Başkanlığımıza minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

Biten konutların bir an önce hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Yırık, 111 konutun vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurayla 111 konutun hak sahibi belirlendi.

Kura törenine, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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