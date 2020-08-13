Elazığ'da 1 köy karantinaya alındı
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Elazığ'da 1 köy karantinaya alındı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı bir köy Korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Elazığ'da 1 köy karantinaya alındı
13.08.2020 01:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 01:56

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı bir köy Korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Güllüce Köyü'nde Covid-19 görüldü. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.

Öteyandan merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde de 2 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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