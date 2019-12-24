Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi
Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a getirildiORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.
24.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:13
Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a getirildi
ORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.
Kaynak: DHA