Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi
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Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi

Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a getirildiORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

24.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:13
Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi

Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için 'a getirildi

ORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki 'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi
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