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Elazığ beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Güncel

- Elazığ beyaz gelinliğini giydi Elazığ'da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ beyaz gelinliğini giydi

ELAZIĞ - Elazığ'da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 18-19 Ocak tarihlerinde kar yağışı uyarışı yaptığı Elazığ'da kar yağışı başladı. Yağış ile birlikte kent beyaza bürünürken, çocuklar karın keyfini çıkarttı. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, Elazığ Belediyesi ekipleri ise tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı. Kar yağışına karşı ilgili kurumlar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin alındığını duyurarak vatandaşları oluşacak olumsuzluklara karşı uyardı.

Elazığ'a uzun bir aradan sonra kar yağdığını belirten Güneş Aydın isimli vatandaş, "Uzun zamandır Elazığ'da kar yağmıyor. Kar yağması bolluk ve bereketin artacağı anlamına gelir. Kar yağdığı zaman çiftçi esnaf herkes mutlu olur. Korona virüs pisliği de temizlenir. Araç sürücüleri kar lastiklerini ve zincirlerini taksınlar. Vatandaşın da tedbirli olması gerekiyor" dedi.

Elazığ beyaz gelinliğini giydi

Elazığ beyaz gelinliğini giydi

Elazığ beyaz gelinliğini giydi

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İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Elazığ, Ocak, kar, Güncel, Haber

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