Elazığ, Başkomiser Metin K., jandarma personeli Orhan Ö.'yü neden öldürdü?

Elazığ'da görevli Başkomiser Metin K., eve döndüğünde içeride jandarma personeli Orhan Ö.'yü gördü. Yaşanan tartışmanın ardından Metin K., tabancasını çekerek Orhan Ö.'yü vurdu ve olay yerinde ölümüne neden oldu.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Başkomiserin neden böyle bir eyleme kalkıştığı ve olayın arka planındaki sebeplerin ortaya çıkarılması için soruşturma sürdürülüyor. Peki, Elazığ, Başkomiser Metin K., jandarma personeli Orhan Ö.'yü neden öldürdü?

Elazığ'da Başkomiser Metin K., eve döndüğünde karşılaştığı jandarma personeli Orhan Ö.'yü silahla vurarak hayatına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Elisa Park Konutları'nda yaşandı. İddiaya göre, evine gelen Metin K., içeride eşiyle birlikte gördüğü Orhan Ö. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHLI SALDIRI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Metin K., belindeki tabancayı çekerek Orhan Ö.'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. ağır yaralanarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAŞKOMİSER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Başkomiser Metin K. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Osman DEMİR
