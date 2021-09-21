Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi

Yaklaşık 6 yıldır Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak çalışan Suat Kenç görevi Ali Sait Çeçen'e devretti.

Yaklaşık 6 yıldır Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak çalışan Suat Kenç görevi Ali Sait Çeçen'e devretti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın tensipleriyle Bakanlık emrine atanan Suat Kenç, İl Müdürü Ali Sait Çeçen'e görevi devretti. Devir teslim töreninde konuşan Kenç, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü makamını devrediyoruz. Ben devletin memuruyum, devlet görev verir geliriz, görevden alır gideriz, ölmek gerekirse devlet için millet için ölürüz. Bunca yıllık hayatımız, aile terbiyemiz, törelerimiz bize buna alıştırdı" dedi. 10 yıllık süre zarfında güzel işlere imza attıklarını ifade eden Kenç, "Makamlar gelip geçicidir. İnsan olmak önemlidir, geride hoş bir seda bırakmakta gerçekten şiyarımızdır. Büyük bir deprem geçirdik rabbim bir daha göstermesin. Deprem sürecinde güzel işler yaptık hiçbir engelliyi, yaşlıyı, mazlumu, mahzunu çadırda soğukta bırakmadık bunlara devletin şefkat elini uzattık. Bu kurum devletin sosyal devlet olma özelliğinden dolayı güzel işler yapılan insana dokunan fakire fukaraya dokunan bir kurumdur" diye konuştu.

Göreve yeni başlayan İl Müdürü Ali Sait Çeçen ise "Bir meslek büyüğümüzden, bir ağabeyimizden görevi devraldık. İnşallah biz de gururla bu görevi tamamlarız, aynı yoldan biz de yürümeye devam edeceğiz. Değerli müdürümüzle ayrılmıyor yine aynı bakanlık çatısı altında hizmet edeceğiz, birlikte bir yol yürüyeceğiz. Görev yaptığı süre içerisindeki hizmetlerinden dolayı da ayrıca Suat Kenç müdürüme sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Tanem Sivar Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Marcao Arda Turan Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Aziz Kocaoğlu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 10:38:08. #1.11#