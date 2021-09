Elazığ'a has baharatlar vatandaştan tam puan alıyor

Elazığ'a has baharatlar hem ürün çeşitliliği bakımından hem de lezzet acısından vatandaşın ilgisini çekiyor. Kente has yedi türlü baharatı en çok rağbet gören ürünlerin başında geliyor.

Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin illeri arasında yer alan Elazığ bölgesine ait baharatlar sofralardaki yemeklere tat katmak için tezgahlarda satılmayı bekliyor. Zencefil, tarçın, kimyon, karabiber ve pul biber gibi sofralarda eksik tutulmayan baharatların yanı sıra, Elazığ'a has bir lezzet olan yedi türlü de vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Bu lezzet kekik, kimyon, karabiber, toz biber, nane, çemen ve yenibahar baharatlarının karışımından meydana geliyor. Özelikle çiğköfte ve kebap gibi bol baharatlı yemeklerde kullanılan yedi türlü, yemeğe ayrı bir lezzet katıyor.

Elazığ'a has yedi türlü baharatının diğer illerinkinden farklı olduğunu belirten Hakan Kılıç, "Ana maddesinde yedi baharat oluşuyor. Ancak Elazığ'da bunun içine ekstradan baharat ekliyoruz. Yedi türlü baharatı çiğköftede kullanıldığı zaman farklı bir tat veriyor. Genelde köftede kullanıldığı için diğer şehirlerde pek bilinmiyor. Bu baharat her türlü yemeğe kullanılabilir. Çorba, kebap, lahmacun ve köfte gibi yemeklere lezzet katar. Bu yüzden Elazığ'a has bir baharattır. Diğer şehirlerde yapılsa bile aynı lezzetti vermiyor. Çünkü içine koyduğumuz baharatların gramları fark ederse lezzet bozuluyor. Bunun yanında karabiber zencefil karışımı ve dağ kekiği baharatları grip ve korona virüse iyi geliyor. Boğaz enfeksiyonuna ve vücuttaki mikrobun atılmasına yardımcı oluyor. Tadı biraz acı ama boğazın temizlenmesine yardımcı oluyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı