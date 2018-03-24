El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi

Şanlıurfa'da bir temizlik görevlisi tarafından bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye Mahallesi Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu yolu üzerinde temizlik yapan bir belediye görevlisi, yolun kenarında ucunda kablolar bulunan bir cisim fark etti.

Bölgede oyun oynayan çocukları uzaklaştıran temizlik görevlisi, cismin bomba olabileceğini düşünerek durumu, polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, el yapımı patlayıcı olduğunu tespit etti.

Çevrede alınan önlemlerin ardından ekipler, patlayıcıyı fünye ile patlatarak imha etti.

Ekipler, daha sonra patlayıcıdan parçalar alarak incelemek üzere emniyete götürdü.

El yapımı patlayıcıyı bulan ve Eyyübiye Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Mehmet Mengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda temizlik yaptığı sırada, kaldırdığı kağıdın altında içinde kablolar bulunan bir poşet fark ettiğini söyledi.

Mengi, konuyla ilgili şunları anlattı:

"Kabloları görünce şüphelendim ve polisi aradım. Gelen polis ekipleri, nesnenin bomba olabileceğini belirterek, davranışımdan dolayı tebrik etti. Sonra ekipler önlem alarak el yapımı bomba olduğu değerlendirilen nesneye patlattı. Burası okulun yanında öğrencilerin gidip geldiği bir yol."