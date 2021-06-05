El Salvador'un eski Devlet Başkanı Saca'nın eşine 10 yıl hapis cezası

Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca'nın eşi Ana Ligia de Saca'nın, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca'nın eşi Ana Ligia de Saca'nın, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

El Salvador mahkemesi, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski First Lady Ana Ligia de Saca'nın, ayrıca devlete 17,6 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Mahkeme, bu yıl başındaki başka bir davada Ana Ligia de Saca'yı haksız zenginleşme nedeniyle suçlu bulmuş, devlete 4,4 milyon dolar ödemesine hükmetmişti.

Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca, 2016 yılında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Savcılar, Saca'nın devlet başkanlığı yaptığı 2004-2009 yıllarında edindiği 6,5 milyon dolarlık varlığının 5 milyonunu açıklayamadığını belirtmişti.

Saca, görev süresi boyunca kamu fonlarından milyonlarca doları zimmetine geçirdiğini kabul etmesinin ardından 2018 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman