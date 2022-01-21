El Salvador, Türk teknolojisiyle uydu inşa etmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, savunma, enerji ve altyapı alanlarını içeren 100 milyon dolar değerinde altı adet ticaret anlaşmasına imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, savunma, enerji ve altyapı alanlarını içeren 100 milyon dolar değerinde altı adet ticaret anlaşmasına imza attı.

Perşembe günü Ankara'da bir araya gelen iki lider, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmak konusunda mutabık kaldı.

Türkiye'deki şirketlerle liman, savunma, havacılık gibi alanlarda imzalanan veya imzalanmaya yakın olan anlaşmaların olduğunu aktaran Bukele, "Bunlar başlangıç, başka şirketlerle de görüşeceğiz" dedi.

İspanyol haber ajansı EFE'ye göre Türkiye'nin yardımıyla bir jeotermal santral inşa edeceklerini belirten Bukele, " Türk şirketlerden askeri ekipman almak ve Türk teknolojisiyle bir uydu inşa etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin El Salvador'da bi büyükelçilik açacağı da duyuruldu.

Türkiye'ye ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine hayranlığını dile getiren Bukele, bugün de Ankara'daki temaslarını sürdürecek.

Erdoğan ise Bukele'nin El Salvador'u Latin Amerika'nın lojistik merkezi haline dönüşme vizyonunu desteklediklerini dile getirerek Türk firmalarının bunun için altyapı ve üstyapıda gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Wall Street Journal: Bukele, bitcoini gündeme getirecek

Bukele, Türkiye'ye geldikten sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" ifadesini kullandı.

Bukele'nin bu ifadesi Türkiye'de bir televizyon kanalında dile getirilen ve viral olan bir ifadeye atıf.

Bir televizyon kanalındaki yayına katılan konuğun, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak, Gökçebey, Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek sözüne başlaması sosyal medyada viral olmuştu.

ABD merkezli gazete Wall Street Journal ise Bukele'nin Erdoğan ile yapacağı toplantıda bitcoini gündeme getirmeyi planladığını aktardı.

El Salvador kripto para bitcoini resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

Wall Street Journal, Türk Lirası'nın dolara karşı son dönemde yaşadığı değer kaybını hatırlatarak Bukele'nin bitcoini alternatif para birimi olarak Erdoğan'a anlatmayı planladığını kaydetti.

Gazete, bu görüşmenin Türkiye'nin kripto para politikasında bir dönüm noktası olup olmayacağının merak edildiğini aktardı.

Türkiye geçen yıl aldığı kararla kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklamıştı.