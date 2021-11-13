El Kızı yeni bölüm ne zaman? El Kızı 4. bölüm bugün var mı? El Kızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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EL KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, gücü eline geçiren Ezo'ya bir ders vermek için Cavidan'la iş birliği yapar ancak işler hem Ezo'yu yaralayacak hem de aralarındaki dostluğu kopartacak kadar ileri gidecektir. Ezo tek yaslandığı, güç bulduğu Ali'den aldığı darbeyle çöker. Onun bu duygusal zayıflığını fırsat bilen Harun hemen planları doğrultusunda Ezo ile yakınlaşmanın yollarını arar. Harun oldukça rahat ve özgür bir şekilde Ezo ile ilgilenirken Aslı tüm öfkesiyle onu arıyordur.

Cavidan ise gitgide kendisini güçsüz hissediyordur ve Ezo'nun bu kontrolsüz gücü onu korkutuyordur. Güçlü ve sert durmaya çalışırken bir hata yapar. Neredeyse kendi canından olacağı bir hata hem de...

Zayıf düşürüp, teslim olmasını bekledikleri Ezo bu defa daha da güçlü çıkar herkesin karşısına. Şimdi kartlar yeniden dağıtılıyordur. Ezo ve diğerleri...

EL KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir'le ilişkisi ortaya çıkan Seher'in artık çekinecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Konağı Ezo'nun yaktığını düşündüğü için Ezo'nun suçunu ispat etmeye çabalar ve sonunda bir açığını bulur. Selçuk komutanla iş birliği yaparak Ezo'yu resmen suçlayacak delillere ulaşırlar fakat Ezo garip bir şekilde korkusuzdur. Çünkü tüm bu zorlu süreç Ezo'yu zayıflatacağına güçlendirmiştir ve gerekirse bedel ödemeye de hazırdır.

Ezo'nun hayatı Harun'un elindedir. Nermin bunu çok güzel bir fırsata çevirir ama bu tuzağa ne Cavidan ne de Ali düşer. Harun ve Nermin'in gerçek yüzünü Ezo'ya gösterip, ikiliyi tamamen hayatlarından çıkarıp atacak bir yol bulurlar.

Çatışmalar, kavgalar, restleşmeler, intikam hırsı... Herkes tarafını seçmiş, kılıçlar çekilmiştir artık...

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