El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'e vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
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El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'e vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları İsrail'i 137 roketle hedef aldıklarını açıklarken, İsrailli yetkililer Aşkelon kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları İsrail'i 137 roketle hedef aldıklarını açıklarken, İsrailli yetkililer Aşkelon kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin'de Hamas Hareketi tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Tepesi ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Abu Ubaida bugün yaptığı açıklamada, "İsrail'in güneyindeki Aşdod ve Aşkelon kentlerine 5 dakikada 137 roket gönderdik" bilgisini paylaştı.

İsrailli sağlık görevlileri ise yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

(Muhammed Rabah/İHA)

El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'e vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'e vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'e vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'e vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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