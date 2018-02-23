El Halil Katliamı Protesto Edildi

El Halil şehrinde Şeyh Ali El Bukai mescidinde cuma namazından çıkan Filistinliler, El Halil katliamını telin etti.

Protesto gösterilerine katılan Naturi hareketine mensup onlarca Yahudi Filistinli protestocularla birlikte İsrail hükumetinin zulmünü protesto etti. Protesto göstericileri Halil İbrahim Camii'nin yanında trafiğe kapatılan Şehitler Caddesi, Sehle ve El Hisba Mahallesinin yeniden açılmasını isteyerek gösteriler yaptı. İsrail hükumeti, El Halil şehrinin girişine 120 elektronik kontrol kapısı koydu.

Batı Şeria'nın Kuzey kesiminde bulunan El Halil Kentinde 24 sene önce aşırı uçlu bir Yahudi Halil İbrahim Camii'nde sabah namazını kılan Filistinlileri M-6 otomatik silahla tarayıp 29 kişiyi öldürmüş 125 kişiyi de yaralamıştı. ABD kökenli saldırgan, Baruch Goldstein'ın silahının tutukluk yapması üzerine sağ kurtulanlar tarafından linç edilmişti.

El Halil şehrinin yakınındaki Kiryat Arba'daki Yahudi yerleşimciler katliamı yapan Yahudi Goldstein'in anısına bir anıt dikildi. İsrail hükumeti tarafından bir kaç kez yıkılan anıt, diğer Yahudi yerleşimcilerin ziyaretçi akımına uğramakta ve adeta "kutsal bir mekan" olarak kabul edilmekte.

Protesto gösterisine katılanlar kapatılan Şuheda Caddesi ve mahallelerin tekrar trafiğe açılmasını isteyen pankartlar taşıdı. Göstericiler İsrail zulmünün sonra erdirilmesi için uluslararası kuruluşlara devreye girme çağrısı yaptı.

İsrail güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası attı. Onlar kişi atılan gaz bombalarından yaralandı, solunum zorluğu çekti. Gösterilere katılan, 1938'de kurulan ve Siyonizmi reddeden Yahudi Naturi Hareketi cemaatine mensup onlarca Yahudi de ellerinde pankartlar taşıyarak, Yahudi zulmünü protesto etti. - EL HALİL