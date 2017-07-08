El Frenini Çekmeyi Unuttuğu Traktörünün Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi

Denizli'nin Çivril İlçesinde, traktörün arkasındaki vinçle su pompası indirdikten sonra kuyuya inen 32 yaşındaki çiftçi Ferhat Atilla, üzerinde eşinin ve çocuğunun bulunduğu traktörün el frenini çekmeyi unutunca, traktörün kuyunun içine düşmesiyle hayatını kaybetti. Eşi ve 8 yaşındaki çocuğu yaralı olara hastaneye kaldırıldı.

EŞİ VE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TRAKTÖRÜN ÜZERİNDEYDİ

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve 8 yaşındaki oğluyla beraber ayçiçeği tarlasını sulamaya giden Ferhat Atilla, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğindeki su kuyusuna, traktörün arkasındaki vinçle su pompası indirdi. Daha sonra kendisi kuyuya indi. Bu sırada el frenini çekmeyi unuttuğu, üzerinde eşi ve çocuğunun da bulunduğu traktör, hareket edip kuyunun içine düştü.

EŞİ VE ÇOCUĞU YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Traktörün altında kalan Ferhat Atilla öldü. Traktörden düşen eşi ve 8 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yapılan inceleme sonrası, itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Atilla'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.