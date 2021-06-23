El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
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El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil iş yerine girdi.

El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil iş yerine girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan Simit Fırını dükkanında meydana geldi. 06 BJR 677 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsü tarafından fırın önüne park edildi. Sürücünün otomobilden inmesi ile birlikte bir anda hareket eden araç fırına girdi. El freni çekilmeyi unutulan otomobil fırın önünde masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra dükkana çarptı. Otomobilin hareket ettiğini gören sürücü panik yaşarken, otomobilin kapısını açarak durdurmak istese de başarılı olamadı. Kaza anında dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde fırın önüne gelen otomobil ve sürücünün otomobilden indiği görülüyor. Sürücünün hareket eden otomobili durdurmak istediği ancak aracın dükkana çarptığı görülüyor. Kaza anında fırın önünde olan çocukların panik yaşadığı görülüyor.

El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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