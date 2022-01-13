EL EMEĞİ ÇİKOLATALAR, HER İLE GÖNDERİLİYOR

AFYONKARAHİSAR'ın Evciler ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evi'nde kadınların günde ürettiği 400 kilo çikolata, zincir marketlerde ve elektronik ticaret siteleri satışıyla Türkiye'nin her iline gönderiliyor. Atölyede görevli 10 kadının ürettiği çikolatanın ihracatı için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi kapsamında Evciler ilçesinde hükümet konağının zetim katında çikolata atölyesi kuruldu. Atölyede kadınlar 'İncila' markasıyla çikolata üretimine başladı. Kadınların ürettiği günlük 400 kilo çikolata zincir marketler, elektronik ticaret siteleri ve sosyal medya üzerinden satılmaya başlandı. Atölyede çalışan 10 kadın elde edilen gelirle aile ekonomisine katıkı sağlıyor.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİLİYOR'

Vali Çiçek, atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Kentteki Kadın Kültür Evi sayısının 25'e ulaştığını anlatan Vali Çiçek, "Evciler'in çikolata diyarı olarak anılması için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Evciler kadınlarının çok çalışkan ve çok bilgili. Biz de gerekli desteği verdik. Evciler'de üretilen çikolata Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri ile aylık 5 tonluk üretim için anlaşma yapıldı. Devamı da gelecek bir anlaşma bu" diye konuştu.

'TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİYLE 5 TONLUK ANLAŞMA YAPTIK'

Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, üretilen çikolatanın bir çok ulusal markete satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Buyuran, kadınların ürettiği çikolanın ihracatı için çalışma yaptıklarını belirtti.