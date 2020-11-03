El Cezeri'nin torunları, Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılmasını istiyor
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El Cezeri'nin torunları, Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılmasını istiyor

03.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:31
El Cezeri'nin torunları, Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılmasını istiyor

Dünyanın ilk sibernetik bilim alimi ve 60 makine mucidi İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin torunları, Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası olan Cezeri'nin ilk uçuş testlerinin Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılmasını istiyor.

Dünyanın ilk sibernetik bilim alimi ve 60 makine mucidi İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin torunları, Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası olan Cezeri'nin ilk uçuş testlerinin Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılmasını istiyor.

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesi testlerinin İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin memleketinde yapılmasını isteyen öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile bir video klip hazırlayarak seslerini duyurmaya çalıştı. Cezeri'nin test uçuşlarının Cizre'de yapılması için daha önce Şırnak Valiliği, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı sivil toplum örgütleri talepte bulunmuştu.

Cizreli minik öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile hazırladıkları bir dakikalık video klipte, "Bilim teknoloji sloganı ile çıktığınız bu yolda bizlere cesaret verdiniz. İlk uçan arabaya verdiğiniz isimle biz El-Cezeri'nin torunlarına gurur verdiniz. Katılım sağladığımız 12 projemiz ile Gaziantep'te TEKNOFEST 2020'de bize destek verdiniz" dedi.

Sibernetik ve bilimin kurucusu El-Cezeri'nin doğduğu bu topraklarda El-Cezeri'nin kabri başında Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a seslenen öğrenciler, "Selçuk abi Cezeri Cizre semalarında uçsun" talebinde bulundu.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü de Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri ile ilgili yaptığı paylaşımda "Selçuk Bayraktar bey, Cezeri Cizre semalarında uçsun. En Yakın zamanda sizi Cizre'de görmekten mutluluk duyarız" paylaşımı ile öğrencilerin talebine destek verdi.

(Abidin Yel/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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