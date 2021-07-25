El Bab'ta şehit olan 2 asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi

El Bab'ta şehit olan 2 asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 asker ile yaralanan 2 asker Türkiye'ye getirildi.