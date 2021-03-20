- El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı
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- El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı

20.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:32

- El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı Suriye'nin El Bab ilçesindeki bir iş yerinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

- El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı

EL BAB - Suriye'nin El Bab ilçesindeki bir iş yerinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde yer alan bir dükkanda el yapımı patlayıcılar infilak etti. Patlama sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü. Sivil savunma ekipleri alevleri söndürebilmek ve molozların altında kalanları çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

- El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı
- El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı
- El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı
- El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ

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