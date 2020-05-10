El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde Rai yolu olarak bilinen işlek caddeye bırakılan paket içindeki bomba, insanların alışveriş yaptığı sırada infilak ettirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" denildi.

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YARALILAR HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi. Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu.

YPG/PKK, SIK SIK BAB, AZEZ, CERABLUS VE AFRİN'E SALDIRI DÜZENLİYOR

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.