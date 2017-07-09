El Arabası ile Kırmızı Işıkta Bekledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafikte kırmızı ışıkta duran araçların yanında elindeki el arabasıyla bekleyen vatandaş ilginç görüntü oluşturdu.



İsmail Özen isimli sürücü, Sevindik Mahallesi'ndeki araba pazarı mevkisinde, bir vatandaşın el arabasıyla trafik ışıklarında beklediğini gördü.



O anları cep telefonuyla görüntüleyen Özen, yaptığı açıklamada, bir kişinin el arabasıyla kırmızı ışıkta beklediğini gördüğünü belirterek, "Akşam işten eve gidiyorduk. Aracımla kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir kişinin de el arabasıyla hareketsiz şekilde beklediğini fark edince bu anı kaydettim. Adam gerçekten ışıkta bekledi ve yeşil yanınca da arabalar gibi hareket etmeye başladı. Şaştım kaldım." dedi.



Görüntüler



Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen kişinin, el arabası ile motorlu araçlar gibi kırmızı ışıkta beklediği görülüyor.



Yol boş olmasına rağmen geçmeyen el arabalı kişi, yeşil ışık yanınca diğer araçlar gibi yoluna devam ediyor.



Görüntüyü kaydeden İsmail Özen'in, "Bakın görüyorsunuz değil mi? Denizli'de gelişme var. Adam el arabası ile kırmızı ışıkta bekliyor." dediği de duyuluyor.