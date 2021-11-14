Ekvador'da hapishaneyi karıştıran liderlik tartışması! Çıkan çatışmada 68 kişi hayatını kaybetti

Guayaquil kentindeki bir hapishanede dinamit gibi patlayıcıların da kullanıldığı çatışma yaklaşık 8 saat sürdü.

ÇATIŞMA LİDERLİK TARTIŞMASINDAN KAYNAKLANDI

Güvenlik güçleri, çatışmanın çeteler arası liderlik tartışmasından kaynaklandığını açıkladı. Hapishanede yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi.

29 EYLÜL'DE 118 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ekvador'da çete bağlantılı şiddet olayları son dönemde artış gösteriyor. Son olarak 29 Eylül'deki olaylarda 118 kişi ölmüştü. Bunun üzerine tüm hapishanelerde 2 ay süreyle "olağanüstü hal" ilan edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet