Ekvador'da hapishaneyi karıştıran liderlik tartışması! Çıkan çatışmada 68 kişi hayatını kaybetti
Ekvador'da bir hapishanede silahlı çete mensupları arasında çıkan çatışmada en az 68 mahkum öldü. Çeteler arası liderlik tartışmasından kaynaklandığı belirtilen çatışma sonrasında hapishanede yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi. Ekvador'da 29 Eylül'de yaşanan çatışmada da 118 kişi hayatını kaybetmişti.
Guayaquil kentindeki bir hapishanede dinamit gibi patlayıcıların da kullanıldığı çatışma yaklaşık 8 saat sürdü.
ÇATIŞMA LİDERLİK TARTIŞMASINDAN KAYNAKLANDI
Güvenlik güçleri, çatışmanın çeteler arası liderlik tartışmasından kaynaklandığını açıkladı. Hapishanede yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi.
29 EYLÜL'DE 118 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ekvador'da çete bağlantılı şiddet olayları son dönemde artış gösteriyor. Son olarak 29 Eylül'deki olaylarda 118 kişi ölmüştü. Bunun üzerine tüm hapishanelerde 2 ay süreyle "olağanüstü hal" ilan edilmişti.
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