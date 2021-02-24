Ekvador'da 3 ayrı kentteki hapishanelerde isyan çıktı! Polis müdahalesi sonucu 67 mahkum yaşamını yitirdi

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktı, polisin müdahalesi sonucu 67 mahkum hayatını kaybetti. Bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edilirken, Ekvador Devlet Başkanı Moreno isyanların "suç örgütleri" tarafından birkaç cezaevinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 farklı kentte bulunan hapishanede isyan çıktı. Ulusal Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, isyanların Guayas, Azuay ve Cotopaxi kentlerinde bulunan hapishanelerde çıktığı ve isyan sonucu 67 mahkumun hayatını kaybettiği aktarıldı.

HAPİSHANELERE EK KUVVETLER YERLEŞTİRİLDİ

Cotopaxi hapishanesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı rapor edilirken, Polis, durumu kontrol altına almak için hapishanelere ek kuvvetler yerleştirdi. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ ORGANİZE ETTİ

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti" ifadelerini kullanmıştı.