Eksik yumurta gümrüğe takıldı
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Eksik yumurta gümrüğe takıldı

Eksik yumurta gümrüğe takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'den Suriye'ye giden bir tırda ihracat beyannamesine aykırı olarak 54 bin 360 adet yumurtanın eksik olması nedeniyle işlem yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'den Suriye'ye giden bir tırda ihracat beyannamesine aykırı olarak 54 bin 360 adet yumurtanın eksik olması nedeniyle işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gelen tırı durdurdu. Gümrük Muhafaza ekipleri, Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yumurta taşıyan tırın belgelerini inceledi. Transit refakat belgesi muhteviyatı sevkli tır aracında yapılan kontrollerde Transit refakat belgesine bağlı ihracat beyannamesi muhteviyatı sofralık yumurta taşıyan tırda 151 koli içerisinde 54 bin 360 adet yumurtanın eksik olduğu tespit edildi. Eksik miktarın yüzde 10'dan fazla olması sebebiyle şoför ve firma sahibi hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - KİLİS

Eksik yumurta gümrüğe takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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